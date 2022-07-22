مسؤول: حالة بايدن الصحية في تحسن

23 يوليو 2022 00:57
قال أشيش جها منسق جهود مكافحة كوفيد-19 في البيت الأبيض إن صحة الرئيس جو بايدن تحسنت اليوم الجمعة.
وقال جها "الرئيس يتحسن. نام جيدا الليلة الماضية. تناول إفطاره وغداءه كاملين".
وأثبتت الفحوص، الخميس، أن بايدن أصيب بكوفيد-19.
وقال جها للصحفيين إن الإدارة الطبية في البيت الأبيض حددت 17 من أقرب مخالطي بايدن، من بينهم مسؤولون كبار، وأبلغتهم بضرورة إجراء الفحوص اللازمة.
وأوضح منسق جهود مكافحة كوفيد-19 في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وصلت الآن إلى مرحلة يمكنها خلالها منع وفيات كوفيد-19 كلها تقريبا في أنحاء البلاد.
المصدر: رويترز