الأمم المتحدة ترسل مسؤولاً رفيعا إلى مالي

يزور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام الفرنسي جان بيار لاكروا، مالي من 24 إلى 28 يوليو الجاري، وفق ما أعلنت المنظمة الأممية الجمعة.

وأكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في التقرير الصحفي اليومي للمنظمة، أن لاكروا سيناقش مع السلطات المالية خلال زيارته، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للسلام في مالي (مينوسما) التي أقرها مجلس الأمن مؤخرًا لمدة عام واحد.

قبل أيام، طردت مالي المتحدث باسم مينوسما، الفرنسي أوليفييه سالغادو.

وتتهم السلطات المالية سالغادو بنشر "معلومات غير مقبولة" على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

يأتي طرد سالغادو ليضاف إلى توترات دبلوماسية أخرى بين مالي والأمم المتحدة، التي تنشر 12261 جنديًا و11718 شرطيًا في البلاد منذ عام 2013.

في 14 يوليو، أعلنت باماكو تعليق جميع التبديلات العسكرية والشرطية في "مينوسما"، مشيرة إلى الحاجة إلى عقد "اجتماع" بين الطرفين "لتسهيل التنسيق والتنظيم" بهذا الشأن. ولم يتم تحديد موعد لهذا الاجتماع بعد.

وفي اليوم التالي، أعلنت مصر تعليق مشاركة 1035 جندياً في مينوسما اعتباراً من أغسطس.

وترافق تجديد تفويض مينوسما مع "معارضة شديدة" من مالي لحرية تنقّل جنود حفظ السلام بهدف إجراء تحقيقات متعلقة بحقوق الإنسان.

وتريد باماكو فرض موافقة مسبقة لإجراء هذه التحقيقات، ما يتعارض مع تفويض البعثة الذي يشير إلى حرية كاملة في الحركة.

المصدر: آ ف ب