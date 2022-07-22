زيلينسكي يدلي بتصريحات حول اتفاق تصدير الحبوب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن الأمم المتحدة مسؤولة عن احترام الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية والذي وقع في إسطنبول.

وأضاف زيلينسكي، في كلمته المصورة اليومية "نثق بالأمم المتحدة. مسؤوليتهم الآن أن يضمنوا احترام الاتفاق".

ووقّعت أوكرانيا وروسيا الجمعة اتفاقًا مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود، في مواجهة مخاطر المجاعة التي تهدد عددًا كبيرًا من دول العالم.

ووقع وزير الدفاع الروسي ووزير البنية التحتية الأوكراني نصّين متطابقين لكن منفصلين.

وصرّح زيلينسكي أن الاتفاق سيسمح بتصدير 20 مليون طن تقريبًا من حصاد السنة الماضية وكذلك حصاد العام الحالي.

وأوضح أن "الأمر متعلّق بعائدات المزارعين ومجمل قطاع الزراعة وميزانية الدولة. إنها وظائف. لدينا الآن حوالى 10 مليارات دولار من الحبوب".

أضاف "هناك فرصة لتخفيف خطورة الأزمة الغذائية ومنع كارثة عالمية - مجاعة قد تؤدي إلى فوضى سياسية في عدد كبير من دول العالم".

وأكد وزير البنى التحتية الأوكراني أوليكسندر كوبراكوف من جانبه أن بلاده مستعدة لاستئناف عمليات التصدير "في غضون بضعة أيام".

وقال، في بثّ فيديو من إسطنبول نقله التلفزيون الوطني الأوكراني "في غضون بضعة أيام، نحن مستعدّون لبدء التصدير من مرافئ البحر الأسود".

وأكد أن "الاتفاق وُقّع وفق شروطنا. لم تحصل خيانة".

المصدر: وكالات