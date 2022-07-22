لافروف يزور مصر ضمن جولة أفريقية

القاهرة (وكالات)

يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف جولة أفريقية يستهلها بزيارة مصر، غداً، وبعد لقائه أعضاء جامعة الدول العربية في القاهرة، يتجه لافروف إلى إثيوبيا وأوغندا، وكذلك جمهورية الكونجو.

وتتمتع مصر بعلاقات استراتيجية واقتصادية مهمة مع روسيا، والتي كانت مصدراً رئيساً في السنوات الأخيرة للقمح وكذلك للسائحين، حتى اندلاع الأزمة الأوكرانية، التي أدت إلى تعقيد خطط السفر.

وبدأت شركة «روس أتوم» الروسية للطاقة المملوكة للدولة، الأسبوع الجاري، بناء أول محطة نووية في مصر، وهو أكبر مشروع روسي مصري منذ اكتمال السد العالي في أسوان عام 1970.