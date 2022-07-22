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إدانة مستشار سابق لترامب بازدراء الكونجرس الأميركي

ستيف بانون يغادر قاعة المحكمة بعد إدانته بازدراء الكونجرس الأميركي
23 يوليو 2022 00:04

أُدين ستيف بانون، أحد المساعدين الرئيسيين للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الجمعة، بتهمة ازدراء الكونجرس لرفضه مذكرة استدعاء من اللجنة التي تحقق في هجوم وقع العام الماضي على مبنى الكابيتول.
تمثل إدانة بانون، الشخصية المؤثرة في اليمين الأميركي، انتصارا كبيرا للجنة التحقيق البرلماني في أحداث اقتحام الكونجرس التي يقودها الديمقراطيون.
ودانت هيئة محلفين بانون (68 عاما) بجنحتين لرفضه الإدلاء بشهادة أو تقديم وثائق إلى لجنة مختارة من مجلس النواب، أثناء تدقيقها في أحداث الشغب التي وقعت في السادس من يناير 2021، عندما حاول أنصار ترامب منع الكونجرس من إعلان فوز الرئيس الحالي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2020.
وتصل عقوبة كل واحدة من تهم ازدراء الكونجرس للسجن لمدة تتراوح بين 30 يوما وسنة خلف القضبان، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 دولار أميركي و100 ألف دولار. وحدد كارل نيكولز قاضي المحكمة الجزئية الأميركية موعدا لإصدار الحكم في 21 أكتوبر المقبل.
يمثل الحكم الصادر عن هيئة محلفين تضم ثمانية رجال وأربع نساء، بعد أقل من ثلاث ساعات من المداولات، أول محاكمة ناجحة بتهمة ازدراء الكونجرس منذ عام 1974.

المصدر: آ ف ب
ستيف بانون
إدانة
ازدراء
الكونجرس الأميركي
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