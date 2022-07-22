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شاب يقتل 3 أشخاص ثم ينتحر في ولاية أيوا

منفذ عملية إطلاق النار أنتوني أورلاندو شيروين
22 يوليو 2022 23:52

أعلنت إدارة السلامة العامة في ولاية أيوا الأميركية العثور على جثث ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص، اليوم الجمعة، في متنزه "ماكوكيتا" إضافة إلى جثة مطلق النار.
استدعيت الشرطة في الساعة 6:20 صباحا بالتوقيت المحلي إلى المتنزه حيث عثروا على جثث القتلى في أحد المخيمات في حين كان أحد المخيمين مفقودا. 
وقالت الشرطة، في بيان، إن الضباط عثروا بعد البحث على جثة المسلح الذي أطلق النار على نفسه فيما يبدو بغرب المتنزه.
وأضافت أن مطلق النار هو أنتوني أورلاندو شيروين (23 عاما) من دون أن تكشف عن هوية الضحايا.
ولم تتضح على الفور أي ملابسات أخرى عن الحادث.

المصدر: وكالات
أيوا
إطلاق نار
قتلى
انتحار
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