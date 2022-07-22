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الجيش اليمني: مقتل وإصابة 31 جندياً في خروقات حوثية

أرشيفية
23 يوليو 2022 00:51

عدن (الاتحاد)

أعلن الجيش الوطني اليمني، أمس، عن مقتل وإصابة 31 عنصراً من قواته في خروقات للهدنة الأممية ارتكبتها ميليشيات «الحوثي» الإرهابية خلال اليومين الماضيين في مختلف جبهات القتال.
وقال المركز الإعلامي للجيش، في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، «إن ميليشيات الحوثي ارتكبت 277 خرقاً للهدنة خلال يومي الأربعاء والخميس، في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب، ونتج عنها 12 قتيلاً من رجال الجيش، وإصابة 19 آخرين في اعتداءات متفرقة».
وتعتبر هذه أعلى حصيلة ضحايا أعلن عنها الجيش منذ بدء سريان الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في البلاد منذ مطلع أبريل الماضي.
وأشار المركز إلى أن محاولة تسلل مجاميع «حوثية» مسلحة باتجاه أحد المواقع في جبهة مريس بمحور الضالع، شمالي البلاد، كانت في مقدمة الخروقات، مؤكداً أن قوات الجيش أفشلت تلك المحاولة، وأجبرت عناصر «الحوثيين» على الفرار.

الجيش اليمني
اليمن
ميليشيات الحوثي
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