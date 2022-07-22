اليمن.. لغم «حوثي» يقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة

عدن (الاتحاد)

قتل أربعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال من أسرة واحدة، مساء الخميس، جراء انفجار لغم حوثي بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.

وقال المرصد اليمني للألغام في تغريدة على صفحته بموقع تويتر، إن أربعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال جميعهم من أسرة واحدة، قتلوا نتيجة انفجار لغم بمنطقة «مركوضة» في مديرية «الحوك» جنوب مدينة الحديدة.

من جهتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها»، عن أسفها لوقوع حادث انفجار لغمٍ أرضي آخر أسفر عن مقتل 4 مدنيين، من بينهم 3 أطفال من العائلة ذاتها، أثناء جمع خشب الوقود في مديرية الحوك. وقالت، إن هذا الحادث المأساوي يسلط الضوء مرة أخرى على المخاطر التي يواجهها مواطنو الحُديدة، لاسيما الأطفال، كل يوم أثناء ممارسة حياتهم اليومية.

وأضافت إن أكثر من نصف الضحايا، الذين أفيد بمقتلهم أو إصابتهم في حوادث الألغام الأرضية والمتفجرات في يوليو، من الأطفال.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من مقتل مواطن جراء انفجار لغم «حوثي» بمديرية الدريهمي.