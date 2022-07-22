رومانيا تصادق على انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو

صادق الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس على قانون انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفق ما أعلنه مكتب الرئيس اليوم الجمعة.

كان مجلسا البرلمان الروماني قد وافقا، يوم الأربعاء الماضي بالإجماع، على القانون.

وتقدمت السويد وفنلندا في مايو الماضي بطلب الانضمام إلى الحلف. قبل ذلك، كانت الدولتان تتبنيان سياسة الحياد.

يذكر أن البرلمان الألماني (البوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) وافقا بالفعل على انضمام الدولتين لحلف الناتو.

تتمتع رومانيا بعضوية حلف شمال الأطلسي منذ عام 2004.

المصدر: د ب أ