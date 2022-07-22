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أميركا تعلن إرسال منظومات صواريخ جديدة متطورة لأوكرانيا

منظومة هيمارس الصاروخية المتطورة
22 يوليو 2022 22:40

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار أميركي، تشمل خصوصاً أربع منظومات مدفعية جديدة عالية الدقة من طراز "هيمارس".
وبذلك، تكون واشنطن قد زودت كييف بما مجموعه عشرين وحدة من قاذفات الصواريخ المذكورة التي يمكن حملها على مدرعات خفيفة. 
تشمل الشحنة الجديدة أيضا 500 مسيرة هجومية من طراز "فينيكس غوست"، وفق ما أورد جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض للقضايا الاستراتيجية.
وأوضح المتحدث أن وزارة الدفاع الأميركية تبحث ما إذا كانت تستطيع إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا في المستقبل.
وقال إن إدارة الرئيس جو بايدن تجري استقصاءات أولية بشأن جدوى تزويد أوكرانيا بطائرات، لكن هذه الخطوة ليست بالشيء الذي يمكن تنفيذه في المدى القريب.
ودعا كيربي إلى تنفيذ "سريع" لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والذي وقعته كييف وموسكو في إسطنبول اليوم برعاية من الأمم المتحدة ومساعدة من تركيا.
وقال المتحدث للصحفيين "ننتظر أن يبدأ تنفيذ اتفاق اليوم سريعًا للحؤول من دون غرق الأشخاص الأكثر هشاشة في العالم في انعدام أمن وسوء تغذية أكبر".

المصدر: آ ف ب
أوكرانيا
الولايات المتحدة
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