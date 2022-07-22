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إسبانيا تشهد أسوأ عام فيما يتعلق بحرائق الغابات

آثار حرائق الغابات في إسبانيا
22 يوليو 2022 22:07

قالت تقارير إن عام 2022 بات أكثر الأعوام تدميرا بالنسبة لحرائق الغابات في إسبانيا منذ بدء تسجيل البيانات.
أفادت قناة "أر تي في إي" التلفزيونية الحكومية، اليوم الجمعة نقلا عن شبكة "كوبرنيكوس" الأوروبية لمراقبة الأرض، بأنه في الأشهر السبعة الأولى من 2022، دمرت الحرائق أكثر من 197 ألف هكتار من الغابات.
تزيد تلك المساحة بالفعل على تلك المسجلة في العام القياسي السابق بأكمله، عندما دمرت الحرائق غابات بمساحة 189376 هكتارا في إسبانيا.
وفقا لهذه الأرقام، تعد إسبانيا الدولة الأكثر تضررا من حرائق الغابات حتى الآن منذ بداية 2022، من بين الدول الأوروبية التي تغطيها شبكة "كوبرنيكوس"، متقدمة على رومانيا بمساحة تقل قليلا عن 150 ألف هكتار، والبرتغال بنحو 46 ألف هكتار، وفرنسا بأقل من 40 ألف هكتار بقليل، وكرواتيا مع نحو 31000 وإيطاليا بنحو 25000 هكتار.
وبحسب البيانات، فإن الحرائق التي اندلعت في إسبانيا منذ أكثر من أسبوع دمرت أكثر من 110 آلاف هكتار.

المصدر: د ب أ
إسبانيا
حرائق الغابات
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