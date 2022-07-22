السبت 23 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مسؤولون أوكرانيون يعلقون على اتفاق تصدير الحبوب

أوليكسندر كوبراكوف وزير البنية التحتية الأوكراني يوقع الاتفاق بحضور جوتيريش وأردوغان
22 يوليو 2022 22:01

علق مسؤولون أوكرانيون على اتفاق تصدير الحبوب الذي وقعته كييف وموسكو مع الأمم المتحدة وتركيا اليوم الجمعة.
وقال أوليكسندر كوبراكوف وزير البنية التحتية الأوكراني إن الاتفاق لم يكن ممكنا لولا ما حققته بلاده من نجاحات عسكرية.
وأضاف كوبراكوف، الذي وقع الاتفاق عن أوكرانيا، أن بلاده لا ترى أن هناك مخاطرة تتمثل في وصول سفن روسية إلى الموانئ الأوكرانية من الممرات الخضراء التي تضمنها الاتفاق، مضيفا أن تلك السفن ستتعرض للقصف بالصواريخ الأوكرانية في حالة حدوث مثل هذه المحاولة.
وقادت الأمم المتحدة، بمساعدة تركيا، المفاوضات التي أدت إلى توقيع الاتفاق الذي سيسمح بإعادة فتح الموانئ الأوكرانية واستئناف صادرات الحبوب.
بدوره، أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الجمعة، أن كييف تثق بالأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاق الذي وُقع في مدينة إسطنبول التركية.
وقال كوليبا في مؤتمر صحفي، تعليقا على الاتفاق "لدينا ثقة بالأمم المتحدة كقوة محرّكة لهذا الاتفاق، وكمؤسسة وبالأمين العام لتطبيق هذا الاتفاق".

المصدر: وكالات
أوكرانيا
اتفاق
صادرات الحبوب
آخر الأخبار
طوكيو تبدأ حملة التطعيم الرابعة ضد فيروس كورونا
عربي ودولي
طوكيو تبدأ حملة التطعيم الرابعة ضد فيروس كورونا
اليوم 09:54
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود
عربي ودولي
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود
اليوم 09:37
أميركا تتعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا
عربي ودولي
أميركا تتعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا
اليوم 09:28
السعودية تحبط تهريب 15 مليون حبة كبتاجون إلى داخل المملكة
عربي ودولي
السعودية تحبط تهريب 15 مليون حبة كبتاجون إلى داخل المملكة
اليوم 09:23
وزيرة الخارجية الألمانية ترفض عودة الخدمة العسكرية الإلزامية
عربي ودولي
وزيرة الخارجية الألمانية ترفض عودة الخدمة العسكرية الإلزامية
اليوم 08:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©