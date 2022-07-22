مسؤولون أوكرانيون يعلقون على اتفاق تصدير الحبوب

علق مسؤولون أوكرانيون على اتفاق تصدير الحبوب الذي وقعته كييف وموسكو مع الأمم المتحدة وتركيا اليوم الجمعة.

وقال أوليكسندر كوبراكوف وزير البنية التحتية الأوكراني إن الاتفاق لم يكن ممكنا لولا ما حققته بلاده من نجاحات عسكرية.

وأضاف كوبراكوف، الذي وقع الاتفاق عن أوكرانيا، أن بلاده لا ترى أن هناك مخاطرة تتمثل في وصول سفن روسية إلى الموانئ الأوكرانية من الممرات الخضراء التي تضمنها الاتفاق، مضيفا أن تلك السفن ستتعرض للقصف بالصواريخ الأوكرانية في حالة حدوث مثل هذه المحاولة.

وقادت الأمم المتحدة، بمساعدة تركيا، المفاوضات التي أدت إلى توقيع الاتفاق الذي سيسمح بإعادة فتح الموانئ الأوكرانية واستئناف صادرات الحبوب.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الجمعة، أن كييف تثق بالأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاق الذي وُقع في مدينة إسطنبول التركية.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي، تعليقا على الاتفاق "لدينا ثقة بالأمم المتحدة كقوة محرّكة لهذا الاتفاق، وكمؤسسة وبالأمين العام لتطبيق هذا الاتفاق".

المصدر: وكالات