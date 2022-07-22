وزير الدفاع الروسي يعلق على اتفاق تصدير الحبوب

أدلى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بتعليقات بعد توقيع اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية اليوم الجمعة.

وأكد شويغو أن بلاده لن تحاول الإفادة عسكرياً من أي عمليات محتملة لإزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية بعد الاتفاق.

وقال الوزير، في تصريحات بعد التوقيع نقلها التلفزيون الروسي "لن نستغل تنظيف هذه الموانئ (الأوكرانية) من الألغام وتشغيلها. لقد تعهدنا بذلك".

وأضاف "لدينا كل المعطيات والحلول لتبدأ العملية في الأيام المقبلة. لا يتصل الأمر فقط بتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية، بل أيضا بتصدير منتجات زراعية وأسمدة من الموانئ الروسية".

ووقعت أوكرانيا وروسيا، اليوم الجمعة، مع تركيا والأمم المتحدة الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وفي بيان منفصل، وعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن تفي موسكو بكل التزاماتها.

المصدر: آ ف ب