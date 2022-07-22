توقعات ببدء تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية قريباً

قال مسؤولان بارزان في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن المنظمة تتوقع بدء تنفيذ اتفاق استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بكامل بنوده في غضون أسابيع قليلة.

ووقعت أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة الاتفاق في مدينة إسطنبول التركية.

وتعد روسيا وأوكرانيا من بين أكبر مصدري الغذاء في العالم لكن إغلاق الموانئ الأوكرانية تسبب في ترك 20 مليون طن من الحبوب عالقة في الصوامع، ما أسهم في ارتفاع أسعار الحبوب العالمية.

وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن الأطراف اتفقت على الخطوط العريضة للمبادرة بما يشمل تحديد الموانئ المعنية وإنشاء مركز مراقبة في إسطنبول وطرق تفتيش السفن وغير ذلك.

وقال أحد المسؤولين "نتطلع إلى تنفيذ الاتفاق بوتيرة سريعة للغاية... سنبدأ (السبت) في إنشاء مركز التنسيق المشترك"، مضيفا أنه لا تزال هناك مشاكل ثانوية يتعين حلها قبل تنفيذ المبادرة بالكامل.

وأضاف المسؤول "نتحدث عن مدة تصل لبضعة أسابيع فقط قبل أن نشهد التنفيذ المناسب لآلية دخول السفن وخروجها"، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك "تحرك أولي للسفن" لإظهار مدى نجاح عمل الآلية.

وبموجب الخطة، سيقود مسؤولون أوكرانيون السفن عبر قنوات آمنة وسط المياه إلى ثلاثة موانئ، من بينها ميناء أوديسا الرئيس، حيث سيتم تحميلها بالحبوب.

ستخرج السفن بعد ذلك من المياه الإقليمية الأوكرانية في البحر الأسود وتعبر مضيق البوسفور إلى ميناء تركي للتفتيش ثم تتجه بعد ذلك إلى وجهاتها.

وقال المسؤول "نهدف لتصدير نحو خمسة ملايين طن شهريا وهو المستوى الاعتيادي للتصدير من تلك الموانئ الثلاثة" قبل الأزمة.

وقال المسؤولان إن الخطة ستكون موضع التنفيذ في البداية لمدة 120 يوما على أن تكون قابلة للتجديد، وأضافا أنهم "لا يتوقعون توقفها في أي وقت قريب".

وقال المسؤول الأول "نجاحنا في التفاوض على اتفاق من هذا النوع... أعتقد أنه أمر غير مسبوق".

وقال المسؤول الثاني في لأمم المتحدة إن اتفاقية منفصلة وقعت اليوم الجمعة لتسهيل صادرات الأغذية والأسمدة الروسية وإن الأمم المتحدة ترحب بالتوضيحات التي قدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات المفروضة على روسيا.

المصدر: وكالات