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طبيب يكشف حالة بايدن الصحية بعد يوم من الإصابة بكورونا

جو بايدن
22 يوليو 2022 19:36

قدم طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، بيانا عن الحالة الصحية لهذا الأخير بعد يوم من إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأظهر خطاب كتبه الدكتور كيفن أوكونور ونشره البيت الأبيض، أن بايدن يتحمل العلاج جيدا وأن الأعراض التي يشعر بها تحسنت.
وأضاف الخطاب أن مؤشرات حيوية تشمل نبض بايدن وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبع دمه بالأكسجين لا تزال "طبيعية بالكامل".
وأضاف الطبيب أن صحة الرئيس تحسنت بعد استجابته لدواء "باكسوفيلد"، مضيفا أن الرئيس "سيواصل تناول العقار".
وأكد الطبيب أن درجة حرارة بايدن أصبحت الآن طبيعية وأن العلاج ساعده على التحسن، موضحا أنه لا يزال يعاني من الرشح والسعال والتعب.
كان البيت الأبيض أعلن، أمس الخميس، ثبوت إصابة الرئيس بايدن بفيروس كورونا المستجد. وأضافت الرئاسة أن بايدن يواصل العمل عن بعد في العزل.
 

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المصدر: وكالات
جو بايدن
طبيب
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