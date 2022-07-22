طعن شرطي على يد متطرف في تونس

تعرض شرطيّ لعملية طعن من قبل شخص متطرف، وفقا لما أعلنته محكمة في تونس، اليوم الجمعة.

وقال فريد بن جحا المتحدث الرسمي باسم محكمة سوسة والمنستير (شرق) إن الحادثة وقعت أمس الخميس وإن الإرهابي تونسي الجنسية وطعن شرطيّا بسكين أمام مركز الأمن بملّولش، المدينة الساحلية القريبة من محافظة المهدية.

وأوقف منفذ العملية، وهو رجل ثلاثيني، وفتح تحقيق من قبل وحدة البحث في المهدية.

وأوضح بن جحا أن الشخص متهم "بشبهة الانتماء لتنظيم إرهابي ومحاولة القتل العمد في إطار عمل إرهابي".

ونقل الشرطي إلى المستشفى للعلاج وحالته الصحية "مستقرة"، وفقا للمتحدث الرسمي.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في يونيو الماضي إصابة شرطيين اثنين بجروح طفيفة في هجوم بسكين في العاصمة تونس.

المصدر: وكالات