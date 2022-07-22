روسيا تعلن تدمير أنظمة صواريخ متطورة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها دمرت أربعة أنظمة راجمات صواريخ متطورة وسريعة الحركة في أوكرانيا بين الخامس من يوليو و20 من الشهر نفسه. وذكرت الوزارة، في إفادة يومية "دمرت أربع قاذفات وعربة إعادة تزويد بالذخيرة لأنظمة راجمات الصواريخ سريعة الحركة (هيمارس)". ورفضت كييف ما قالته موسكو ووصفته بأنه أمر "ملفق" يهدف للتقليل من شأن الدعم المقدم لأوكرانيا. كانت كييف قد رحبت باستلام ثمانية أنظمة "هيمارس". وهذه الأسلحة المتطورة أكثر دقة، وتوفر نطاقا أطول من غيرها من منظومات المدفعية. وتتهم موسكو الدول الغربية بإطالة أمد الصراع من خلال إمداد كييف بمزيد من الأسلحة. في السادس من يوليو الجاري، بعد أيام فقط من وصول أول منظومة صواريخ "هيمارس" إلى أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت اثنين منها. وقال سيرهي ليشينكو مستشار رئيس أركان الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا تواصل استعمال أنظمة "هيمارس". وأكدت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أنها سترسل أربعة أخرى من أنظمة "هيمارس" إلى أوكرانيا في أحدث حزمة دعم عسكري مقدمة إلى كييف.