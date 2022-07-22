السبت 23 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تعلن تدمير أنظمة صواريخ متطورة في أوكرانيا

صواريخ هيمارس المتطورة
22 يوليو 2022 17:58

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها دمرت أربعة أنظمة راجمات صواريخ متطورة وسريعة الحركة في أوكرانيا بين الخامس من يوليو و20 من الشهر نفسه.
وذكرت الوزارة، في إفادة يومية "دمرت أربع قاذفات وعربة إعادة تزويد بالذخيرة لأنظمة راجمات الصواريخ سريعة الحركة (هيمارس)".
ورفضت كييف ما قالته موسكو ووصفته بأنه أمر "ملفق" يهدف للتقليل من شأن الدعم المقدم لأوكرانيا.
كانت كييف قد رحبت باستلام ثمانية أنظمة "هيمارس".
وهذه الأسلحة المتطورة أكثر دقة، وتوفر نطاقا أطول من غيرها من منظومات المدفعية.
وتتهم موسكو الدول الغربية بإطالة أمد الصراع من خلال إمداد كييف بمزيد من الأسلحة.
في السادس من يوليو الجاري، بعد أيام فقط من وصول أول منظومة صواريخ "هيمارس" إلى أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت اثنين منها.
وقال سيرهي ليشينكو مستشار رئيس أركان الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا تواصل استعمال أنظمة "هيمارس".
وأكدت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أنها سترسل أربعة أخرى من أنظمة "هيمارس" إلى أوكرانيا في أحدث حزمة دعم عسكري مقدمة إلى كييف.

أخبار ذات صلة
طوكيو تبدأ حملة التطعيم الرابعة ضد فيروس كورونا
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود
المصدر: رويترز
أوكرانيا
روسيا
آخر الأخبار
طوكيو تبدأ حملة التطعيم الرابعة ضد فيروس كورونا
عربي ودولي
طوكيو تبدأ حملة التطعيم الرابعة ضد فيروس كورونا
اليوم 09:54
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود
عربي ودولي
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود
اليوم 09:37
أميركا تتعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا
عربي ودولي
أميركا تتعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا
اليوم 09:28
السعودية تحبط تهريب 15 مليون حبة كبتاجون إلى داخل المملكة
عربي ودولي
السعودية تحبط تهريب 15 مليون حبة كبتاجون إلى داخل المملكة
اليوم 09:23
وزيرة الخارجية الألمانية ترفض عودة الخدمة العسكرية الإلزامية
عربي ودولي
وزيرة الخارجية الألمانية ترفض عودة الخدمة العسكرية الإلزامية
اليوم 08:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©