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الإمارات تدين بشدة الهجوم على دهوك في العراق

شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
22 يوليو 2022 17:38

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف منطقة سياحية في محافظة دهوك في إقليم كردستان شمال جمهورية العراق الشقيقة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. 
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. 
وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات مع كافة الإجراءات التي يتخذها العراق الشقيق لحماية سيادته وأمنه واستقراره، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه. 
كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيقة ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

المصدر: وام
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
هجوم
دهوك
كردستان العراق
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