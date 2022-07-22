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وكالة توافق على استخدام لقاح ضد جدري القردة

لقاح مضاد لفيروس جدري القردة
22 يوليو 2022 17:18

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها وافقت على استخدام لقاح مضاد للجدري للوقاية من مرض جدري القردة. 
تأتي موافقة وكالة الأدوية الأوروبية في وقت ينتظر العالم خلاصات اجتماع عقدته الخميس لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بدرس مدى خطورة ارتفاع عدد الإصابات بجدري القردة.
كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قد أعرب، أمس الخميس، عن "قلقه" من هذا الارتفاع.لقاح ايمفانيكس

  • لقاح ايمفانيكس

ولقاح ايمفانيكس Imvanex الذي ابتكرته شركة "بافاريان نورديك" Bavarian Nordic الدنماركية، أجيز استخدامه في الاتحاد الأوروبي منذ العام 2013 للوقاية من الجدري. وتمّت المواقفة على استخدامه لمكافحة جدري القردة بسبب التشابه بين هذا الفيروس وفيروس الجدري.
وستكلّف لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية تقييم المؤشرات الوبائية، فيما سجلت أكثر من 15300 إصابة مؤكدة في 71 دولة خلال الأسابيع الماضية، وفقا للأرقام الصادرة عن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وفي أول اجتماع عُقد في 23 يونيو الماضي، أوصى غالبية الخبراء بألا تعلن منظمة الصحة حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا.

المصدر: آ ف ب
لقاح
جدري القرود
الوكالة الأوروبية للأدوية
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