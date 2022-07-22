مسؤول يدلي بتصريحات حول صحة بايدن بعد الإصابة بكورونا
جو بايدن، الرئيس الأميركي
22 يوليو 2022 17:05
قال أشيش جها، منسق جهود مكافحة كوفيد-19 في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأميركي جو بايدن «بخير» وكان لا يزال يعاني من أعراض طفيفة حتى ليل الخميس إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. وأضاف جها، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن)، إنه سيتحقق مرة أخرى من حالة الرئيس في صباح اليوم الجمعة. وتابع «هي نفس الأعراض بالأساس... حتى الساعة العاشرة مساء... قال (بايدن) إنه يشعر بأنه على ما يرام». وأعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، أن فحوص بايدن أثبتت إصابته بكوفيد-19 وأنه يعاني من أعراض طفيفة وسيواصل العمل لكن من العزل. وقال البيت الأبيض إن من المقرر أن يعقد بايدن ثلاثة اجتماعات عبر الإنترنت اليوم الجمعة.