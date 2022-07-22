السبت 23 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بريطانيا: روسيا تكثف استخدام صواريخ الدفاع الجوي

بريطانيا: روسيا تكثف استخدام صواريخ الدفاع الجوي
22 يوليو 2022 10:46

 قالت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم الجمعة، إن روسيا تكثف استخدام صواريخ الدفاع الجوي في وضع شن هجوم بري ثانوي بسبب النقص الحاد في الصواريخ المخصصة للهجمات البرية.
 وذكرت وزارة الدفاع في تحديث استخباراتي أن من شبه المؤكد أن روسيا نشرت أنظمة دفاع جوي استراتيجية من طرازي إس-300 وإس-400، المصممة لإسقاط الطائرات والصواريخ على مسافات بعيدة، بالقرب من أوكرانيا منذ بداية الحرب.
وأضافت أن تلك الأسلحة، التي تحتوي على رؤوس حربية صغيرة نسبيا، مصممة لتدمير الطائرات وقد تشكل تهديداً كبيراً للقوات في العراء وللمباني الضعيفة، لكن من المستبعد أن تخترق المباني القوية.

المصدر: رويترز
بريطانيا
روسيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
طوكيو تبدأ حملة التطعيم الرابعة ضد فيروس كورونا
عربي ودولي
طوكيو تبدأ حملة التطعيم الرابعة ضد فيروس كورونا
اليوم 09:54
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود
عربي ودولي
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود
اليوم 09:37
أميركا تتعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا
عربي ودولي
أميركا تتعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا
اليوم 09:28
السعودية تحبط تهريب 15 مليون حبة كبتاجون إلى داخل المملكة
عربي ودولي
السعودية تحبط تهريب 15 مليون حبة كبتاجون إلى داخل المملكة
اليوم 09:23
وزيرة الخارجية الألمانية ترفض عودة الخدمة العسكرية الإلزامية
عربي ودولي
وزيرة الخارجية الألمانية ترفض عودة الخدمة العسكرية الإلزامية
اليوم 08:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©