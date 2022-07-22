بريطانيا: روسيا تكثف استخدام صواريخ الدفاع الجوي

قالت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم الجمعة، إن روسيا تكثف استخدام صواريخ الدفاع الجوي في وضع شن هجوم بري ثانوي بسبب النقص الحاد في الصواريخ المخصصة للهجمات البرية.

وذكرت وزارة الدفاع في تحديث استخباراتي أن من شبه المؤكد أن روسيا نشرت أنظمة دفاع جوي استراتيجية من طرازي إس-300 وإس-400، المصممة لإسقاط الطائرات والصواريخ على مسافات بعيدة، بالقرب من أوكرانيا منذ بداية الحرب.

وأضافت أن تلك الأسلحة، التي تحتوي على رؤوس حربية صغيرة نسبيا، مصممة لتدمير الطائرات وقد تشكل تهديداً كبيراً للقوات في العراء وللمباني الضعيفة، لكن من المستبعد أن تخترق المباني القوية.