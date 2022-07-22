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اليابان تعتزم إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء السابق آبي

اليابان تعتزم إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء السابق آبي
22 يوليو 2022 09:09

 قررت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إقامة الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي يوم 27 سبتمبر، حسبما قال مصدر لرويترز حضر اجتماعا لمجلس الوزراء لتأكيد الخطة.
وقُتل آبي، وهو رئيس الوزراء الأطول خدمة في البلاد، برصاص مهاجم قبل أسبوعين في تجمع انتخابي.
وستُقام الجنازة في نيبون بودوكان، وهي صالة بنيت في الأساس لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو لعام 1964 ثم أصبحت مكانا شهيرا لإقامة الفعاليات الرياضية والحفلات الموسيقية، كما تقام فيها المراسم التذكارية لقتلى الحرب العالمية الثانية في الثالث من أغسطس كل عام.

المصدر: رويترز
اليابان
شينزو آبي
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