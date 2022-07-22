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موسكو تحظر دخول 39 أسترالياً الأراضي الروسية

موسكو تحظر دخول 39 أسترالياً الأراضي الروسية
22 يوليو 2022 08:47

أعلنت روسيا الخميس أنّها فرضت على 39 مواطناً أسترالياً يعملون خصوصاً في أجهزة الأمن والدفاع، حظر دخول إلى أراضيها، في إجراء وضعته في إطار الردّ على عقوبات فرضتها كانبيرا على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنّه "ردّاً على قرار مسؤولين في كانبيرا فرض عقوبات (...)، أدرجت روسيا 39 شخصاً إضافياً على قائمة" الأشخاص الممنوعين من دخول أراضيها.
وأوضحت أنّ من بين هؤلاء "ممثّلين عن سلطات إنفاذ القانون وحرس الحدود ومتعاقدين في قطاع الدفاع".
ونشرت الوزارة قائمة بأسماء الممنوعين من دخول أراضيها.
وتضمّنت القائمة على وجه الخصوص اسم نائب وزير الداخلية الأسترالي مارك أبلونغ، وقادة الشرطة في مقاطعات أسترالية عدّة.
وفي يونيو اتّخذت روسيا، للأسباب نفسها، إجراءً مماثلاً طال يومها 121 أسترالياً.

المصدر: آ ف ب
أستراليا
روسيا
أوكرانيا
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