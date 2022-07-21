الجامعة العربية: تنسيق مع السودان لتنفيذ مبادرة الأمن الغذائي

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بسرعة تشكيل آلية تنسيق مع السودان لتنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي، على أن يتولى تنسيق أعمالها من جانب الجامعة المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومقرها الخرطوم، بمشاركة الأجهزة ذات الصلة، تمهيداً لعرض نتائج أعمالها على القمة العربية القادمة في الجزائر.

جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة مع الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، الذي ترأس وفد بلاده في اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة العربية، بحضور وزير الزراعة السوداني المكلف الدكتور أبوبكر عمر البشرى، كما شارك في الاجتماع الدكتور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وأفاد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، بأن أبو الغيط استمع إلى عرض الوزير جبريل إبراهيم حول الوضع في السودان وتطوراته، مشيراً إلى أن أبو الغيط جدد خلال اللقاء التزام الجامعة الكامل بدعم جهود إنجاح الفترة الانتقالية، وتحقيق الوفاق الوطني في السودان، تعزيزاً للسلام والاستقرار في البلاد، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في قدرة وحكمة القيادات السودانية على علاج المشاغل والتحديات التي تواجه البلاد.

وأضاف رشدي أن اللقاء تناول أيضاً عرضاً متكاملاً مقدما من الوزيرين السودانيين حول وضع الأمن الغذائي الحرج، الذي تواجهه كثير من دول المنطقة العربية في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بسبب الأوضاع السياسية الدولية الراهنة، وكوارث الجفاف وتغير المناخ.

وأعرب الوزيران عن الاستعداد الكامل للسودان لتقديم دراسات وافية لاستكمال تنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي، التي سبق أن أطلقها السودان عام 2013، واعتمدتها القمة العربية التنموية في حينه.