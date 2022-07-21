قرقاش: ضرورة تبني الحل السياسي في أزمة أوكرانيا

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، صواب موقف دول المنطقة تجاه التطورات المقلقة للملف الأوكراني، في ظل التداعيات الخطيرة للأزمة.

وأوضح أن مواقف الإقليم متوافقة مع مبادئ رفض استخدام القوة وانتهاك سيادة الدول والدعوة لوقف إطلاق النار وتبني الحل السياسي، بالنظر إلى شلل آليات النظام الدولي بالحفظ على السلام والاستقرار.

وقال معاليه في تغريدة بحسابه على «تويتر»: «في ظل التداعيات الخطيرة للحرب في أوكرانيا يتضح جلياً صواب موقف دول المنطقة تجاه التطورات المقلقة للملف، ومع شلل آليات النظام الدولي بالحفظ على السلام والاستقرار تبقى مواقف الإقليم متوافقة مع مبادئ رفض استخدام القوة وانتهاك سيادة الدول والدعوة لوقف إطلاق النار وتبني الحل السياسي».

وتوشك الأزمة في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير الماضي، على دخول شهرها السادس، من دون حل في الأفق.

وأدت الأزمة إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وزيادة المخاوف من المجاعة في البلدان الفقيرة، نظراً لأن أوكرانيا وروسيا منتجان رئيسان للحبوب.

إلى ذلك، أكدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن الأزمة الأوكرانية وارتفاع التضخم يلقيان بظلال قاتمة على الآفاق الاقتصادية في منطقة اليورو.

وأشارت لاغارد إلى أن الأزمة الأوكرانية تُمثل عائقاً مستمراً أمام النمو، كما أن تداعيات التضخم المرتفع، والإرباك المتزايد يوهن اقتصاد «منطقة اليورو»، مضيفة إن تلك العوامل «ترخي بظلال على آفاق النصف الثاني من 2022».

وتابعت إن التضخم في منطقة اليورو «لا يزال مرتفعاً بشكل غير مرغوب فيه، ومن المتوقع أن يبقى أعلى من هدفنا لوقت معتبر».