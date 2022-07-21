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أميركا وبريطانيا تعلنان تقديرات لقتلى جنود روسيا في أوكرانيا

جندي أوكرانيي على متن دبابة
22 يوليو 2022 00:30

أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا، الخميس، تقديرات لعدد قتلى الجنو د الروس في أوكرانيا.
وفق تقديرات وكالتي الاستخبارات الأميركية والبريطانية، قتل حوالى 15 ألف جندي روسي في أوكرانيا منذ بدء العملية الروسية في 24 فبراير.
وصرح ريتشارد مور، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (إم آي 6) الخميس أن حصيلة 15 ألف قتيل في صفوف القوات الروسية هي "على الأرجح تقدير متحفّظ".
كان مور يتحدث في إطار منتدى "آسبن" للأمن في جبال روكي الأميركية.
وعرض بيل بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، في اليوم السابق، تقديرات مماثلة معلنا أن الخسائر الروسية "تقارب 15 ألف قتيل".
وقال "الأوكرانيون أيضا تكبدوا خسائر".
أما الحكومة الأوكرانية فتفيد عن أرقام أعلى بكثير إذ أعلنت، في وقت سابق من الشهر، مقتل 36200 جندي روسي.
من جانبها، لم تُصدر موسكو حتى الآن سوى حصيلتين، وأفادت الثانية في 25 مارس عن سقوط 1351 قتيلا في صفوف قواتها.

المصدر: وكالات
روسيا
الجيش الروسي
قتلى
العملية العسكرية الروسية
أوكرانيا
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