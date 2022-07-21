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أميركا ترحب باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

مزراع يحصد القمح قرب مدينة ميكولايف في أوكرانيا
22 يوليو 2022 00:14

رحبت الولايات المتحدة، الخميس، بالاتفاق بين روسيا وأوكرانيا الذي سيسمح بتصدير الحبوب والذي سيوقع في إسطنبول بتركيا الجمعة، مطالبة بتنفيذه.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "نرحب بإعلان هذا الاتفاق من حيث المبدأ، ولكن ما يهمنا الآن هو تنفيذ هذا الاتفاق والسماح للحبوب الأوكرانية ببلوغ الأسواق العالمية".
وأضاف "كان ينبغي ألا نكون في هذا الوضع منذ البداية".
وأشاد برايس خصوصا بالجهود الدبلوماسية التي بذلها الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش وتركيا.
وأوضح المتحدث أنه تم اطلاع واشنطن على تفاصيل الاتفاق.
وارتفعت أسعار الغذاء في شكل كبير في العالم بسبب الوضع في أوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب، وطاولت هذه الأزمة خصوصا الدول الأشد فقرا.
ويهدف الاتفاق، الذي بدأ التفاوض في شأنه منذ أكثر من شهرين، إلى إخراج نحو عشرين مليون طن من الحبوب الأوكرانية العالقة في المواني مع تسهيل الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب.

المصدر: آ ف ب
الولايات المتحدة
صادرات الحبوب
القمح
أوكرانيا
اتفاق
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