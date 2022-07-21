تجدد القصف «الحوثي» لقرية «خبزة»

عدن (الاتحاد)

كثفت ميليشيات «الحوثي» الإرهابية هجومها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على قرية «خبزة»، التابعة لمديرية القريشية بمحافظة البيضاء، والمحاصرة منذ أيام، فيما ارتفع عدد الضحايا المدنيين جراء الهجمات «الحوثية» إلى 13 قتيلاً بينهم نساء وأطفال.

وأوضح مصدر محلي في المحافظة أن الميليشيات كثفت، منذ فجر أمس، قصف القرية بالمدفعية والسلاح الثقيل، وهو ما تسبب في تدمير منازل على رؤوس ساكنيها.

كما أضاف المصدر لقناة «العربية» أن تعزيزات كبيرة وصلت للميليشيات في محيط القرية، تمهيداً لاقتحامها، في ظل مقاومة من الأهالي.

وقال: إن شخصين قتلا أمس، وأصيب اثنان آخران جراء القصف «الحوثي»، والهجمات المستمرة على القرية.

في حين كانت مصادر محلية في البيضاء أفادت في وقت سابق، بمقتل 11 شخصاً من سكان القرية، بين القتلى طفلان وامرأة.

وبحسب المصادر، فإن القتلى هم من المدنيين وسقطوا جراء الاستهداف للمنازل بالمدفعية والدبابات من قبل «الحوثيين».

وكانت ميليشيات «الحوثي» بدأت حصارها للقرية في 12 يوليو الجاري، بعد مزاعم بتعرض نقطة تفتيش قريبة لاعتداء، الأمر الذي نفاه أهالي القرية.