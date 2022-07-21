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حرائق الغابات تهدد قرى في سلوفينيا

حرائق الغابات تقترب من قرى في سلوفينيا
22 يوليو 2022 00:03

اندلعت حرائق غابات في منطقة "كارست" في سلوفينيا بالقرب من العديد من القرى في الوقت الذي يتواصل فيه اشتعال النيران اليوم الخميس، لليوم الخامس على التوالي.
وقال موقع "24 كوم نيوز" في تقرير إخباري إن السلطات دقت ناقوس الخطر بالنسبة لقرى فويتشيكا وتيمنيكا ونوفيلا في الوقت الذي اقتربت فيه ألسنة اللهب منها بشكل خطير.
كان مسؤولون قد أخلوا أربع قرى أمس.
ونشر نحو ألف من رجال الإطفاء و100 متطوع الخميس، بحسب التقرير وتلقت سلوفينيا أيضا مساعدات من الخارج حيث وصلت مروحيات من كرواتيا والنمسا وسلوفاكيا للمساعدة في جهود إطفاء الحرائق التى تشارك فيها أربع مروحيات من سلوفينيا.
وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش، وهو سلوفيني، في تغريدة على تويتر "سلوفينيا تواجه واحدة من أكبر حرائق الغابات في تاريخها" وشكر الدول التي تقدم الدعم.
وأضاف "هذا هو تضامن الاتحاد الأوروبي عمليا".

المصدر: د ب أ
سلوفينيا
حرائق غابات
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