المبعوث الأممي: اتصالات مكثفة لتنفيذ الهدنة اليمنية وتمديدها

عدن (الاتحاد، وكالات)

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أمس، عن تكثيف اتصالاته مع الأطراف دعماً لتنفيذ جميع بنود الهدنة في البلاد، واستكشافاً لفرص توسيع نطاقها وتمديد أجَلِها لما بعد 2 أغسطس.

وأقر بوجود بعض القصور في التنفيذ الكامل لعناصر الهدنة، لكنه أكد أن الهدنة أحدثت تحولاً كبيراً لليمن، وحققت فرقاً ملموساً في حياة الناس.

كما قال غروندبرغ في بيان: «إن تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها سيزيد من الفوائد التي تعود على الشعب اليمني، كما ستوفر منصة لبناء مزيد من الثقة بين الأطراف، والبدء في نقاشات جادة حول الأولويات الاقتصادية مثل الإيرادات والرواتب، والأولويات الأمنية بما فيها وقف إطلاق النار».

وأكد أن الهدف في نهاية المطاف هو المضي قدماً نحو تسوية سياسية تُنهي النزاع بشكل شامل.

كذلك، أشار المبعوث الأممي إلى أن الهدنة صمدت إلى حد كبير لقرابة الأربعة أشهر، وهو ما يمثل واحدة من أطول فترات الهدوء النسبي بعد أكثر من سبع سنوات من النزاع المستمر، موضحاً انخفاض العدد الإجمالي للضحايا بين المدنيين مقارنة بأعدادهم قبل الهدنة.

وأكد أن مكتبه يعمل من خلال لجنة التنسيق العسكرية على تيسير الحوار ودعم خفض التصعيد، معرباً عن أمله أن تستمر الأطراف على العمل تحت مظلة اللجنة وتأسيس غرفة التنسيق المشترك للتصدي للحوادث في الوقت المناسب.

وتحدث غروندبرغ عن مقترحات الأطراف التي قدمت في بداية المفاوضات، لفتح طرق في تعز ومحافظات أخرى، واعتبرها «مؤشراً إيجابياً على استعدادهما للانخراط في المحادثات».

وأوضح أن أحدث اقتراح للأمم المتحدة تضمن ثلاث طرق قدمتها ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، وطريق دعا إليه المجتمع المدني، والذي قال إن «الحكومة اليمنية قبلت هذا الاقتراح لكن الميليشيا لم تقبله».

وحول إعلان الأطراف مؤخراً عن عزمها فتح بعض الطرق من جانب واحد، قال غروندبرغ: «إن الإجراءات المتخذة من جانب واحد وحدها لا تكفي لضمان عبور آمن ومستدام للمدنيين على طول الطرق التي تعبر خطوط المواجهة وتقع تحت سيطرة الأطراف المختلفة».

وأضاف أن«الأطراف بحاجة إلى التفاوض والتنسيق والتواصل مع بعضها بعضا، ولن نتوقف عن سعينا وبذل الجهود لتقريب وجهات النظر بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق لفتح طرق رئيسة بشكل مستدام وآمن في تعز ومحافظات أخرى، وستكون هذه أولوية الفترة الحالية للهدنة وأي تمديد لها في المستقبل».