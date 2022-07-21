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رئيس الوزراء العراقي يوجه بتعزيز إمكانات الجيش

رئيس الوزراء العراقي يوجه بتعزيز إمكانات الجيش
22 يوليو 2022 01:03

هدى جاسم (بغداد)

أكد رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أن حكومته دعمت الجيش العراقي، وبناء المؤسسة العسكرية، بما يؤهلها للقيام بواجباتها في حماية حدود العراق وحياة المواطنين.
وشدد الكاظمي، خلال ترؤسه اجتماعاً ضمّ القيادات الأمنية والكوادر المتقدمة بوزارة الدفاع، على «أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به قواتنا المسلحة، وبأن التضحيات التي قدّمتها خلال سنوات طويلة في الدفاع عن أرض العراق قد أسهمت في بناء عقيدة وطنية عراقية تنتمي للعراق، وتسمو على أي انتماء طائفي، أو عرقي، أو أي هوية فرعية». 
وأشار الكاظمي إلى «العمل مع القيادات العسكرية لإعادة تأهيل جميع إمكانات الجيش العراقي، ووجه بالتركيز على مفردات التدريب وتلبية احتياجات الوحدات للنهوض بهذه المؤسسة».
وأضاف البيان إنه «في ظل ظروف التحديات الأمنية التي شهدها العراق، وجه الكاظمي رسالة واضحة بأننا موحدون وماضون في الدفاع عن بلدنا، وأن مهمة الجيش أن يكون رادعاً لأي محاولة للمساس بسلامة أرض العراق».
ووجّه القائد العام للقوات المسلحة القيادات الأمنية «بضرورة التركيز في هذه المرحلة على الجهد الاستخباري ورفع مستويات التدريب، وأخذ الحيطة والانتباه؛ من أجل تمكين وحدات قواتنا المسلحة من أداء عمليات استباقية تشلّ إمكانيات الإرهاب، وتدرأ أي اعتداء على أرض العراق، وأرواح مواطنيه وممتلكاتهم».

رئيس الوزراء العراقي
الحكومة العراقية
الجيش العراقي
العراق
مصطفى الكاظمي
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