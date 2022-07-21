رصد أول إصابة بشلل الأطفال في أميركا منذ عقود

أعلنت وزارة الصحة في ولاية نيويورك الأميركية، اليوم الخميس، رصد حالة إصابة بشلل الأطفال خارج مدينة نيويورك.

وأكد مسؤولو الصحة الاتحاديون الإصابة لتكون أول حالة معروفة بهذا المرض في البلاد منذ 30 عاما على الأقل.

وقالت وزارة الصحة بالولاية، في بيان، إن الفحص أشار إلى أن الحالة، التي رصدت في مقاطعة روكلاند، للفيروس شديد العدوى ربما يكون مصدرها من خارج الولايات المتحدة.

وأوضحت باتريشيا شنابيل المفوضة الصحية لمقاطعة روكلاند، في بيان "نتابع الموقف عن كثب ونعمل مع وزارة الصحة في ولاية نيويورك ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها للتصدي لهذا الموضوع الطارئ المتعلق بالصحة العامة لحماية صحة وسلامة سكان المقاطعة".

المصدر: رويترز