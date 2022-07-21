الجمعة 22 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مسؤولون يعلقون على إصابة بايدن بكورونا

بايدن في العزل بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا
21 يوليو 2022 23:27

علق مسؤولون بارزون في الإدارة الأميركية على إصابة الرئيس جو بايدن بفيروس كورونا التي أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس. 
وقال أشيش جها رئيس فريق مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض إن خطر تعرض الرئيس لمرض خطير محدود للغاية نظرا لتلقيه التطعيم إضافة إلى جرعتين تنشيطيتين.
وقال البيت الأبيض في وقت سابق اليوم: إن بايدن يعاني من أعراض طفيفة وسيواصل العمل لكن من العزل. 
وظهر بايدن مبتسما في صورة نُشرت في حسابه على موقع تويتر ومرتديا سترة وجالسا إلى مكتب عليه أوراق.
وقال الرئيس، في مقطع فيديو نُشر في حسابه على تويتر إنه «بخير». وأضاف في المقطع، الذي بلغت مدة بثه 21 ثانية، إنه «ينجز الكثير من العمل» وسيواصل أداء مهامه.وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم بايدن في بيان: «التزاما بإرشادات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، سيعزل الرئيس نفسه في البيت الأبيض وسيواصل أداء جميع مهامه كاملة خلال هذا الوقت».
وقال كيفين أوكونور طبيب الرئيس، في مذكرة نُشرت اليوم الخميس: إن بايدن (79 عاما) يعاني من رشح في الأنف وتعب وسعال جاف متقطع وهي أعراض بدأ ظهورها عليه أمس الأربعاء. وأضاف أن بايدن بدأ في تناول دواء «باكسلوفيد» المضاد للفيروسات.
في الشهور الماضية، أثبتت الفحوص إصابة عدد كبير من أعضاء إدارة بايدن وكبار الشخصيات الأخرى في واشنطن بفيروس كورونا، من بينهم كاملا هاريس نائبة الرئيس، في أبريل، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ووزير العدل ميريك جارلاند.

المصدر: وكالات
بايدن
البيت الأبيض
فيروس كورونا
آخر الأخبار
ساينس.. «عودة إلى الخلف»!
الرياضي
ساينس.. «عودة إلى الخلف»!
اليوم 19:17
ديوكوفيتش ينضم إلى «الأحلام الأربعة»
الرياضي
ديوكوفيتش ينضم إلى «الأحلام الأربعة»
اليوم 19:15
رئيس دورتموند يتحدى البايرن
الرياضي
رئيس دورتموند يتحدى البايرن
اليوم 19:12
لوكلير الأسرع في تجارب «فورمولا فرنسا»
الرياضي
لوكلير الأسرع في تجارب «فورمولا فرنسا»
اليوم 19:10
بمرسوم أصدره محمد بن راشد.. تعديل بعض أحكام مرسوم تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي
الاقتصادي
تعديل بعض أحكام مرسوم تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية في دبي
اليوم 18:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©