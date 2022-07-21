مسؤولون يعلقون على إصابة بايدن بكورونا

علق مسؤولون بارزون في الإدارة الأميركية على إصابة الرئيس جو بايدن بفيروس كورونا التي أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس.

وقال أشيش جها رئيس فريق مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض إن خطر تعرض الرئيس لمرض خطير محدود للغاية نظرا لتلقيه التطعيم إضافة إلى جرعتين تنشيطيتين.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق اليوم: إن بايدن يعاني من أعراض طفيفة وسيواصل العمل لكن من العزل.

وظهر بايدن مبتسما في صورة نُشرت في حسابه على موقع تويتر ومرتديا سترة وجالسا إلى مكتب عليه أوراق.

وقال الرئيس، في مقطع فيديو نُشر في حسابه على تويتر إنه «بخير». وأضاف في المقطع، الذي بلغت مدة بثه 21 ثانية، إنه «ينجز الكثير من العمل» وسيواصل أداء مهامه.وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم بايدن في بيان: «التزاما بإرشادات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، سيعزل الرئيس نفسه في البيت الأبيض وسيواصل أداء جميع مهامه كاملة خلال هذا الوقت».

وقال كيفين أوكونور طبيب الرئيس، في مذكرة نُشرت اليوم الخميس: إن بايدن (79 عاما) يعاني من رشح في الأنف وتعب وسعال جاف متقطع وهي أعراض بدأ ظهورها عليه أمس الأربعاء. وأضاف أن بايدن بدأ في تناول دواء «باكسلوفيد» المضاد للفيروسات.

في الشهور الماضية، أثبتت الفحوص إصابة عدد كبير من أعضاء إدارة بايدن وكبار الشخصيات الأخرى في واشنطن بفيروس كورونا، من بينهم كاملا هاريس نائبة الرئيس، في أبريل، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ووزير العدل ميريك جارلاند.

المصدر: وكالات