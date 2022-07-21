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روسيا تفرض عقوبات على عشرات الأستراليين

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
21 يوليو 2022 23:00

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عقوبات بحق  39 أستراليًا، على أساس المعاملة بالمثل.ومنعت روسيا أولئك الأستراليين من دخول أراضيها بموجب تلك العقوبات. 
وقالت الخارجية في بيان اليوم نقلته قناة "آر تي عربية" التلفزيونية الروسية "رداً على القرار السابق الذي اتخذته كانبيرا بفرض عقوبات، أضافت روسيا الاتحادية، على أساس المعاملة بالمثل، 39 شخصا إلى قائمة الإيقاف الوطنية من بين ممثلي وكالات إنفاذ القانون ودائرة الحدود وكذلك شركات المقاولات الدفاعية الأسترالية".
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال استمرار السلطات الأسترالية في إثارة "المشاعر المعادية للروس واتباع سياسة توسيع العقوبات"، فإن موسكو تحتفظ "بالحق في اتخاذ مزيد من الإجراءات المضادة".

المصدر: د ب أ
روسيا
عقوبات
استراليا
المعاملة بالمثل
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