الصين.. الطلب على الوقود يفوق مستوى ما قبل الجائحة

أظهرت بيانات اقتصادية، نشرت اليوم الخميس، ارتفاع الطلب الواضح على البنزين في الصين خلال الشهر الماضي إلى أعلى من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت تقارير صحفية أن الطلب على البنزين خلال الشهر الماضي ارتفع إلى 10,94 مليون طن بما يعادل 3 ملايين برميل يوميا، وهو ما يزيد عن حجم الطلب في يونيو 2019 بنسبة 7,4%.

في المقابل، تراجع استهلاك الديزل (السولار) إلى 14,06 مليون طن بما يعادل 3,5 مليون برميل يوميا، لكنه مازال أعلى بنسبة 27% من حجم الاستهلاك في الشهر نفسه من 2019.

وبحسب التقديرات، فإن الطلب على الوقود أعلى من مستويات ما قبل الجائحة منذ أكتوبر الماضي.

المصدر: د ب أ