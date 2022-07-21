تركيا تعلن موعد توقيع اتفاق تصدير حبوب أوكرانيا

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن مسؤولين من روسيا وأوكرانيا وتركيا سيجتمعون غدا الجمعة لتوقيع اتفاق اقترحته الأمم المتحدة لتحرير صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا. وأضافت الرئاسة التركية، في بيان، أن الرئيس التركي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وممثلين لروسيا وأوكرانيا سيحضرون مراسم توقيع الاتفاق في قصر "دولما بهجة" الساعة 1330 بتوقيت جرينتش. وأعلن، في وقت سابق اليوم، عن توجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى إسطنبول. كانت أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة عقدت اجتماعاً رباعيا في تركيا وتوصلت إلى اتفاق لتصدير الحبوب المكدسة في موانئ أوكرانيا. وأكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الاثنين "التوصل إلى اتفاق مبدئي" مع أوكرانيا وروسيا لإنشاء ممر بحري آمن يسمح بنقل الحبوب. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "وثيقة نهائية" ستكون جاهزة قريبًا للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا. وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمات أخرى عديدة بتسهيل تصدير الحبوب من أوكرانيا لتفادي أزمة غذائية عالمية بدأت تؤثر على العديد من الدول الفقيرة. وشدّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، على أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا "مسألة حياة أو موت" بالنسبة لعشرات الآلاف من الأشخاص.