بايدن يطَمئن على صحته بعد الإصابة بكوفيد

طمأن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، الأميركيين بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال بايدن اليوم الخميس إنه "بصحة جيدة" ومشغول للغاية في أعماله.

وكتب الرئيس الأميركي، على حسابه الرسمي على موقع تويتر "أنا بخير. شكرا لاهتمامكم. اتصلت للتو بالسيناتور كيسي، وعضو الكونجرس كارترايت، والعمدة كوجنيتي وأبناء عمي في سكرانتون لإبداء أسفي على عدم حضور مناسبة اليوم".

كان الدكتور كيفين أوكونور طبيب الرئيس بايدن كشف، في وقت سابق اليوم، عن الحالة الصحية للرئيس بعد إعلان إصابته بكوفيد-19.

في رسالة إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد ثبوت إصابة الرئيس بفيروس كورونا، قال أوكونور إن بايدن يعاني من رشح في الأنف وإرهاق مصحوب بسعال جاف في بعض الأحيان.

أضاف أوكونور في رسالته أن أعراضا طفيفة ظهرت على بايدن مساء الأربعاء، مضيفا أنه يتوقع أن يستجيب الرئيس الأميركي بشكل إيجابي للعلاج.

المصدر: وكالات