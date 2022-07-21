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جوتيريش يزور تركيا لدعم اتفاق تصدير حبوب أوكرانيا

حصاد القمح في أوكرانيا
21 يوليو 2022 20:30

قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيتوجه إلى اسطنبول في وقت لاحق من اليوم الخميس.
يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه مسؤولون أتراك ومن المنظمة الدولية إلى توقيع اتفاق مع روسيا وأوكرانيا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من موانيء البحر الأسود.
كانت تلك الأطراف عقدت اجتماعاً في تركيا وتوصلت إلى اتفاق لتصدير الحبوب المكدسة في موانئ أوكرانيا.
وأكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الاثنين "التوصل إلى اتفاق مبدئي" مع أوكرانيا وروسيا لإنشاء ممر بحري آمن يسمح بنقل الحبوب.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "وثيقة نهائية" ستكون جاهزة قريبًا للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا.
وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمات أخرى عديدة بتسهيل تصدير الحبوب من أوكرانيا لتفادي أزمة غذائية عالمية بدأت تؤثر على العديد من الدول الفقيرة.
وشدّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، على أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا "مسألة حياة أو موت" بالنسبة لعشرات الآلاف من الأشخاص. 

المصدر: وكالات
القمح
صادرات الحبوب
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