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«حركة الشباب» تهاجم منطقة قريبة من حدود إثيوبيا

جنود ضمن قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال
21 يوليو 2022 20:17

قال قائد أمني إثيوبي، اليوم الخميس، إن عناصر من حركة الشباب الإرهابية في الصومال هاجموا قريتين بالقرب من الحدود مع بلاده.
وأضاف القائد أن الهجوم أسفر عن مقتل 17 من رجال الشرطة الإثيوبيين داخل الأراضي الصومالية فيما قُتل 63 من مقاتلي الحركة المتشددة.وقال القائد الإثيوبي: إن الهجوم، الذي نادرا ما يحدث في منطقة حدودية، وقع يوم الأربعاء عندما هاجم عناصر الحركة، المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، قريتي «ييد» و«آتو» في منطقة «باكول» الصومالية بعد مقتل أحد قادتها قبل أيام.
ونادرا ما تشن حركة الشباب هجمات في المناطق القريبة من الحدود مع إثيوبيا بسبب الوجود الأمني الإثيوبي المكثف في المنطقة وداخل الصومال حيث تشكل القوات الإثيوبية أيضا جزءا من قوة أفريقية لحفظ السلام.
وقال القائد الإثيوبي، الذي طلب عدم ذكر اسمه: إن أحد قادة الحركة المتطرفة عبر الحدود لتشكيل وحدة في إثيوبيا.
وأضاف أن الشرطة الإثيوبية في المنطقة صادرت رشاشات ثقيلة ومركبات من مقاتلي الحركة.

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المصدر: رويترز
الصومال
إثيوبيا
حركة الشباب الإرهابية
قوات حفظ السلام
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