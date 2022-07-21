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الرئيس الإيطالي يحل البرلمان تمهيداً لانتخابات مبكرة

الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا (يسار الصورة) يلتقي رئيس الوزراء ماريو دراغي
21 يوليو 2022 19:53

حل الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا البرلمان، وفقا لما أعلنته الإذاعة الرسمية اليوم الخميس.
ويمهد ذلك لتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.
كان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي قدم استقالته إلى الرئيس ماتاريلا الذي طلب منه البقاء في منصبه لتصريف الأعمال، في وقت سابق اليوم الخميس.
جاءت استقالة السياسي، البالغ 74 عاما، بعد فشل الجهود لإيجاد أرضية مشتركة بين الأحزاب المنقسمة في البلاد.
ورفضت أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم، الذي يقوده دراغي، التصويت بالثقة على الحكومة في البرلمان، ما أدى إلى تفكك الائتلاف.
ورجحت مصادر الدعوة لانتخابات مبكرة تجري في سبتمبر أو أكتوبر، وفق محللين سياسيين. وحتى ذلك الحين، قد يبقى دراغي على رأس الحكومة.

المصدر: وكالات
سيرجيو ماتاريلا
ماريو دراغي
إيطاليا
حل البرلمان
انتخابات مبكرة
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