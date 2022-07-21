الجمعة 22 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

طبيب يكشف حالة بايدن الصحية بعد إصابته بكورونا

جو بايدن
21 يوليو 2022 19:42

كشف الدكتور كيفين أوكونور طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، عن الحالة الصحية للرئيس بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.
في رسالة إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد ثبوت إصابة الرئيس بفيروس كورونا، قال أوكونور: إن بايدن يعاني من رشح في الأنف وإرهاق مصحوب بسعال جاف في بعض الأحيان.
أضاف أوكونور في رسالته أن أعراضا طفيفة ظهرت على بايدن مساء الأربعاء، مضيفا أنه يتوقع أن يستجيب الرئيس الأميركي بشكل إيجابي للعلاج.
كان البيت الأبيض قال، في وقت سابق اليوم الخميس، إن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس بمرض كوفيد-19.
وتابع أن بايدن يعاني من أعراض طفيفة للغاية وأنه سيخضع للعزل الذاتي في البيت الأبيض ويواصل القيام بكافة مهامه خلال هذا الوقت.

المصدر: رويترز
جو بايدن
طبيب
فيروس كورونا
آخر الأخبار
ساينس.. «عودة إلى الخلف»!
الرياضي
ساينس.. «عودة إلى الخلف»!
اليوم 19:17
ديوكوفيتش ينضم إلى «الأحلام الأربعة»
الرياضي
ديوكوفيتش ينضم إلى «الأحلام الأربعة»
اليوم 19:15
رئيس دورتموند يتحدى البايرن
الرياضي
رئيس دورتموند يتحدى البايرن
اليوم 19:12
لوكلير الأسرع في تجارب «فورمولا فرنسا»
الرياضي
لوكلير الأسرع في تجارب «فورمولا فرنسا»
اليوم 19:10
بمرسوم أصدره محمد بن راشد.. تعديل بعض أحكام مرسوم تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي
الاقتصادي
تعديل بعض أحكام مرسوم تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية في دبي
اليوم 18:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©