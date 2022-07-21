طبيب يكشف حالة بايدن الصحية بعد إصابته بكورونا

كشف الدكتور كيفين أوكونور طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، عن الحالة الصحية للرئيس بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

في رسالة إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد ثبوت إصابة الرئيس بفيروس كورونا، قال أوكونور: إن بايدن يعاني من رشح في الأنف وإرهاق مصحوب بسعال جاف في بعض الأحيان.

أضاف أوكونور في رسالته أن أعراضا طفيفة ظهرت على بايدن مساء الأربعاء، مضيفا أنه يتوقع أن يستجيب الرئيس الأميركي بشكل إيجابي للعلاج.

كان البيت الأبيض قال، في وقت سابق اليوم الخميس، إن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس بمرض كوفيد-19.

وتابع أن بايدن يعاني من أعراض طفيفة للغاية وأنه سيخضع للعزل الذاتي في البيت الأبيض ويواصل القيام بكافة مهامه خلال هذا الوقت.

المصدر: رويترز