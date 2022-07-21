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«الصحة العالمية» تكشف عن تطورات بشأن «جدري القردة»

«الصحة العالمية» تكشف عن تطورات بشأن «جدري القردة»
21 يوليو 2022 19:24

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الخميس عن "قلقه" من ارتفاع عدد الإصابات بجدري القردة، في مستهلّ اجتماع للجنة الخبراء المعنية بدرس الملف، طالبًا منهم توصيات قبل حسم ما إذا كانت الزيادة الحالية في عدد الإصابات تشكل حالة طوارئ صحية تثير قلقًا دوليًا. وقال "أنا بحاجة لتوصياتكم لتقييم تداعيات تطور هذا التفشّي على الصحة العامة على المدى القريب الفوري وعلى المدى البعيد"، معربًا عن "قلقه" من انتشار المرض. وتيدروس أدهانوم غيبرييسوس مسؤول عن احتمال إعلان حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، وهو أعلى مستوى من تنبيه منظمة الصحة، بناءً على توصيات اللجنة. ودعا الخبراء إلى تزويده "بالمعلومات والتوصيات اللازمة ليتخذ قراره"، مع "إدراكه التام" أن هذا "ينطوي على مراعاة العديد من العوامل، بهدف نهائي هو حماية الصحة العامة". وأكدت منظمة الصحة العالمية لـ«فرانس برس» بدء الاجتماع ومن المتوقع أن يستمر ساعات عدة. وستكلّف لجنة الطوارئ هذه تقييم المؤشرات الوبائية، فيما ساء الوضع في الأسابيع الأخيرة مع تسجيل أكثر من 15300 إصابة في 71 دولة، وفقا للأرقام الصادرة عن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي). وقال مدير المنظمة خلال مؤتمر صحافي الأربعاء "مهما كانت توصية اللجنة، ستواصل منظمة الصحة العالمية بذل كل ما في وسعها لوقف جدري القردة وإنقاذ الأرواح". وفي أول اجتماع عُقد في 23 يونيو، أوصى غالبية الخبراء بألا يعلن تيدروس حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً. منذ رصد أولى الإصابات بجدري القردة مطلع أمايو، بدأت العدوى بهذا الوباء تنتشر خارج بلدان وسط إفريقيا وغربها حيث يستوطن الفيروس. ومن ثم انتشر في كل أنحاء العالم فيما كانت أوروبا بؤرته.

المصدر: وكالات
جدري القرود
تيدروس أدهانوم غيبريسوس
منظمةالصحة العالمية
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