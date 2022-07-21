الأردن.. بدء محاكمة موقوفين على خلفية «كارثة» تسرب الغاز
من الحادثة
21 يوليو 2022 19:14
بدأت محكمة أردنية، اليوم الخميس، محاكمة عشرة أشخاص على خلفية كارثة تسرب الغاز في ميناء العقبة، والذي أدى نهاية الشهر الماضي إلى مصرع 13 شخصاً، على ما أفاد مصدر رسمي.
وعقدت "محكمة بداية جزاء العقبة، اليوم (الخميس)، أولى جلساتها للنظر في قضية سقوط خزَّان غاز في مدينة العقبة، على ما افادت وكالة الأنباء الرسمية (بترا).
ونقلت الوكالة عن الأمين العام للمجلس القضائي والناطق الإعلامي باسم المجلس، القاضي وليد كناكريه، قوله إن "المشتكى عليهم (10 متهمين) مثلوا شخصيا أمام المحكمة بعد أن جرى استحضارهم من مراكز توقيفهم".
وقد أوقف المدعي العام مؤخراً عشرة أشخاص على خلفية القضية بتهم أبرزها "التسبب بالوفاة، والتسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير، ومخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة"، إضافة إلى الإهمال والتقصير وضعف الرقابة.
وكانت الحكومة أعلنت مطلع الشهر الحالي أن لجنة التحقيق في الحادث توصلت إلى وجود "عجز كبير" و"تقصير" في إجراءات السلامة العامة في الميناء.
وأقالت حينها المدير العام لشركة إدارة وتشغيل الموانئ، ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى المدير العام للهيئة البحرية.
وأدى تسرب الغاز من حاوية سقطت من رافعة إحدى البواخر في ميناء في العقبة الواقعة على بعد 328 كلم جنوب عمان في 27 يونيو الماضي إلى مصرع 13 شخصا، هم ثمانية أردنيين وخمسة فيتناميين وإصابة أكثر من 260.