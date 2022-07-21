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ينقذ الركاب من كارثة جوية ويموت

أرشيفية
21 يوليو 2022 18:40

أنقذ طيار إندونيسي المئات من الركاب، وتجنب كارثة جوية وطنية، بالرغم من معاناته صحياً في الجو.

وتعرض طيار لحالة صحية طارئة، بعد 15 دقيقة من إقلاعه بطائرة ركاب، اليوم الخميس، قبل أن يقاوم الأزمة ويعود للمطار بسلام، وفق ما نقله موقع «سكاي نيوز» عن موقع «أيه بي سي».

وبعد هبوطه بالطائرة بسلام، تم نقل الطيار فورا للمستشفى حيث توفي لاحقاً متأثراً بالأزمة الصحية التي لم يكشف عنها حتى الآن.

وكان الطيار الإندونيسي يحلق بطائرة شركة "سيتي لينك إندونيسيا" من نوع أير باص أيه 320، التي كانت تحمل 100 راكب، والتي انطلقت من مطار سورابايا الدولي في مقاطعة إيست جافا، متجهة إلى مدينة أوجونغ باندانغ.

ولعب الطيار دورًا "بطولياً" حقيقياً، حيث تخطى الأزمة الطائرة، التي قد تكون جلطة دماغية أو سكتة قلبية، وعاد ليهبط بسلام، وينقذ أرواح 100 شخص، مجنبا بلاده كارثة حقيقية.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طائرة ركاب
إندونيسيا
تحطم طائرة
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