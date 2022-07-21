استطلاعات ترجح فوز تراس برئاسة وزراء بريطانيا

تبدأ وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس المرحلة الأخيرة من السباق إلى رئاسة الوزراء باعتبارها الأوفر حظاً وفق استطلاعات الرأي في مواجهة وزير المال السابق ريشي سوناك.

في اليوم التالي لتأهلهما للسباق النهائي الذي سيحسمه أعضاء الحزب المحافظ وتعلن نتيجته في 5 سبتمبر، عرض المرشحان مشاريعهما في الصحافة.

يعتقد كل منهما أنه في أفضل وضع للفوز في الانتخابات المقبلة عام 2024 على المعارضة العمالية التي تتصدر استطلاعات الرأي.

في صحيفة "ديلي ميل" الشهيرة، سلطت ليز تراس الضوء على نهجها "المتجذر في القيم المحافظة" وعلى الانخفاض الفوري للعبء الضريبي الذي وصل إلى أعلى مستوياته "منذ 70 عامًا".

ومن ثم، وعدت بإعادة النظر في الزيادة الأخيرة على الرسوم الاجتماعية، وتعليق الضريبة المفروضة على فواتير الطاقة لدعم الطاقات الخضراء، وبميزانية طوارئ.

وفي مقابلة صباح الخميس على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أوضحت أنها كانت تود أن "يستمر بوريس (جونسون) كرئيس للوزراء"، مضيفة "لكنه لم يعد يحظى بدعم" الحزب في البرلمان.

وفي إشارة إلى اختلافها مع زميلها وزير المال السابق ريشي سوناك، الذي ساعدت استقالته من الحكومة في بداية الشهر بتعجيل سقوط جونسون، قالت "لا يمكننا فرض ضرائب في الطريق إلى النمو".

وبعدما أيدت البقاء في الاتحاد الأوروبي في عام 2016، اعتبرت صباح اليوم الخميس أنها كانت "مخطئة".

وعلى أعمدة صحيفة "ديلي تلغراف"، التي عنونت اليوم الخميس "ميزة تراس"، حاول ريشي سوناك مواجهة وزيرة الخارجية بإرث مارغريت تاتشر.

وقال "قيمي تاتشرية، أؤمن بالعمل والأسرة والنزاهة". وأضاف "أنا تاتشري، أنا أتنافس كواحد من أتباع تاتشر، وسأحكم كتاتشري".

ووعد "بسلسلة من الإصلاحات الجذرية مثل تلك التي نفذتها المرأة الحديدية في ثمانينات القرن الماضي لإطلاق النمو والازدهار في جميع أنحاء المملكة المتحدة، والاستفادة من الحريات التي منحنا إياها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

المصدر: آ ف ب