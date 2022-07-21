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لوكاشنكو يوجه نداء بشأن الأزمة الأوكرانية

ألكسندر لوكاشنكو خلال المقابلة مع وكالة "فرانس برس"
21 يوليو 2022 17:40

وجه ألكسندر لوكاشنكو رئيس بيلاروسيا، اليوم الخميس، نداء لإنهاء الأزمة الحالية في أوكرانيا.
ودعا، في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس للأنباء، إلى وضع حد للنزاع لتجنب السقوط في ما سماه "هاوية حرب نووية".
وقال لوكاشنكو "فلنتوقف. ينبغي عدم المضي قدما. (الذهاب) أبعد هو الهاوية. (الذهاب) أبعد هو الحرب النووية. يجب ألا تصل الأمور إلى هذا الحد"، داعيا اإى "وقف هذه الفوضى في أوكرانيا".
واتهم الرئيس البيلاروسي الدول الغربيو بأنها أرادت نزاعا مع روسيا.
وأضاف "إنكم السبب وأنتم تطيلون" هذه الأزمة.
وأوضح لوكاشنكو "لقد رأينا أسباب هذا. السبب هو أنه لو لم تسبق روسيا حلف شمال الأطلسي، لكنتم أنتم (الغربيون) نظمتم صفوفكم ووجهتم ضربة إليها". 

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المصدر: آ ف ب
ألكسندر لوكاشينكو
بيلاروسيا
الأزمة الأوكرانية
حرب نووية
الدول الغربية
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
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