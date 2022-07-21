طوكيو تسجل رقماً قياسياً لإصابات «كورونا» اليومية

بلغت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية طوكيو رقماً قياسياً اليوم الخميس، وتجاوزت 30 ألف حالة للمرة الأولى منذ بدء الجائحة، مما دفع المسؤولين للمطالبة بمزيد من اليقظة.

وبشكل كبير تجاوزت الإصابات الجديدة في طوكيو، والتي بلغ عددها 31878، رقماً قياسياً سابقاً في فبراير. وسجلت مناطق أخرى كثيرة أرقاماً مرتفعة. وإجمالي الإصابات المسجلة اليوم الخميس في اليابان وعددها 186229 رقم قياسي أيضاً.

ورغم أن عدد الحالات الخطيرة والوفيات قليل، حذر المسؤولون من أن المستشفيات بدأت تشعر بالضغط الناجم عن أعداد الإصابات المتزايدة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي دوري: «نحتاج إلى الانتباه لحالات الإصابة عن قرب، بما في ذلك قضية إتاحة الخدمات الطبية».

وأضاف أن إجمالي عدد الإصابات اليومية في اليابان ككل هو الأكبر إلى الآن.

ورغم القفزة في الإصابات لم يطالب المسؤولون، ومن بينهم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، بفرض قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا. وما زال اليابانيون جميعاً تقريباً يضعون الكمامات في الأماكن المغلقة ويستعملها كثيرون أيضاً خارجها، بينما تلزم معظم المتاجر الزبائن بوضعها.

وقال سكان في طوكيو إن القفزة في الإصابات تثير القلق.