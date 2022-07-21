بولندا تبدأ تقديم الجرعة الرابعة للقاحات «كورونا»

قال وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي: إن بولندا سوف تبدأ في تقديم الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا لمن تتراوح أعمارهم بين 60 و79 عاماً، ابتداء من غد الجمعة. ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن نيدزيلسكي القول، إنه بالنسبة لأصحاب المناعة الأضعف، سوف تكون اللقاحات متاحة لهم من عمر 12 عاماً. وقد حصل نحو 5ر22 مليون شخص من تعداد سكان بولندا البالغ عددهم 40 مليون نسمة على أول جرعتين من لقاح كورونا، في حين حصل 9ر11 مليون شخص على جرعة معززة. وأوضح نيدزيلسكي أن متوسط حالات الإصابة اليومية التي تسجلها بولندا يبلغ 3000 حالة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل الحالات للذروة في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل، حيث من المتوقع أن تصل حالات الإصابة اليومية بكورونا 10 آلاف حالة. وقد سجلت بولندا خلال سبعة أيام حتى 20 يوليو الجاري، 22 حالة وفاة بفيروس كورونا. وبلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة في مارس 2020 في بولندا 116 ألفاً و480.

المصدر: وكالات