وزيرة خارجية ألمانيا تحذر من عواقب وقف إمدادات الغاز

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من مواجهة عواقب محتملة في الشؤون الداخلية نتيجة وقف إمداد الغاز، ولكنها وصفت تصريحها بعد ذلك بأنه «مبالغة مقصودة». وأكدت الوزيرة الألمانية مساء أمس الأربعاء، في هانوفر خلال فعالية لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا، أن هناك ضرورة لإمدادات الغاز الروسي. وفي هذا السياق تطرقت بيربوك أيضاً إلى مباحثات مع كندا عن التوربينة التي تم احتجازها في كندا بسبب العقوبات وبرر الجانب الروسي تقليص إمدادات الغاز عبر خط أنابيب بحر البلطيق نورد ستريم 1 بعدم وجودها. وقالت بيربوك: «إذا لم نحصل على هذه التوربينة، لن نحصل على الغاز أيضا، ولن يتسنى لنا بعد ذلك بوصفنا ألمانيا إتمام أي دعم لأوكرانيا على الإطلاق، لأننا سنكون منشغلين بعد ذلك بانتفاضات شعبية». وعندما تم سؤال بيربوك عما كانت تقصده، أجابت بيربوك اليوم الخميس خلال زيارة لها في بلدة بارليبن بولاية سكسونيا-أنهالت اليوم: «صغتها بشكل مبالغ فيه للغاية عن قصد»، وأضافت أنها أرادت توضيح السبب وراء معارضة ألمانيا لحظر كامل للغاز والنفط من روسيا، بينما أيدت دول أخرى مثل هذا الحظر كنتيجة للهجوم الروسي على أوكرانيا.

المصدر: وكالات