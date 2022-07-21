الرئيس الإندونيسي يزور بكين الأسبوع المقبل

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو سيزور الصين يومي 25 و26 يوليو، ليصبح أول زعيم أجنبي تستقبله بكين بشكل فردي خلال عامين.

وقال وانغ ون بين، في إفادة صحفية دورية، إن ويدودو تلقى دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة بكين.

وأضاف أن ويدودو سيعقد اجتماعات مع شي ومع رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ لتبادل وجهات النظر.

وتتولى إندونيسيا حالياً رئاسة مجموعة العشرين وستستضيف قمة هذا العام لزعماء المجموعة في بالي يومي 15 و16 نوفمبر.

وقال وانغ: «عندما يزور الرئيس الإندونيسي الصين، يمكنه التواصل وجهاً لوجه مع القيادة الصينية».

وبخلاف الزعماء الذين شاركوا في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، لم تستضف بكين أي قادة أجانب بشكل فردي منذ اتخاذ تدابير صارمة في عام 2020 بعد تفشي كوفيد-19.